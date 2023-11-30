В Удмуртии трех человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Среди пострадавших оказались двое детей

ТАСС, 30 ноября. Женщину и двоих ее дочерей госпитализировали с отравлением угарным газом в Удмуртии, сообщила в своем Telegram-канале зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

"Три человека, в том числе две маленькие девочки, этой ночью были доставлены в больницы Ижевска с отравлением угарным газом - в доме установлен газовый котел", - написала Пинчук.

Пострадавшие были без сознания, когда к ним приехала бригада скорой. На месте им сразу оказали первую медицинскую помощь, после чего женщину и ее дочерей трех и восьми лет госпитализировали.

"У матери пострадавших диагностирована легкая степень отравления, она отправлена на амбулаторное лечение. У девочек на утро наблюдается положительная динамика, ни одна из них в респираторной поддержке не нуждается. Малышкам желаю побыстрее поправится", - добавила зампред правительства.