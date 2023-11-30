В Крыму ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж

По данным ФСБ, он отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. ФСБ задержала в Крыму по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, он "по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова".

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отметили в ЦОС, не приводя других подробностей.