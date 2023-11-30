Суд приговорил к 12 годам колонии фигуранта дела о подготовке теракта в Херсоне

Павел Запорожец сообщил о намерении обжаловать это судебное решение

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", - сказал судья.

После оглашения приговора осужденный сообщил журналистам, что обжалует решение суда. "Да, буду обжаловать", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее в ходе прений сторон прокурор попросил суд назначить Запорожцу 13 лет колонии. Во время судебных заседаний подсудимый признал вину, заявив, что служит в войсках Украины. По его мнению, он должен быть признан военнопленным и подлежать обращению в рамках 3-й Женевской конвенции.

По версии следствия, Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Херсоне в 2022 году.