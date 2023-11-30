На станции водоочистки Волгограда зафиксировали утечку хлора

По данным пресс-службы мэрии, угрозы населению нет

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Утечка хлора произошла на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района Волгограда, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

"По информации ООО "Концессии водоснабжения", сегодня утром на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов. В результате происшествия пострадавших нет, работу в штатном режиме станция не прекращала, подача ресурса осуществляется в обычном режиме. Угроза для персонала и для жителей Тракторозаводского района отсутствует", - сказали в пресс-службе.

На место происшествия вызвали экстренные службы, в том числе муниципальную службу спасения. Замеры показывают, что ПДК по вредным веществам за территорией предприятия не превышены. "Сейчас исправность запорной арматуры полностью восстановлена. На территории предприятия продолжают работать оперативные службы и специализированная лаборатория", - добавили в пресс-службе.