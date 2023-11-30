В Ейске приостановили водоснабжение из-за аварии

Причиной стало отключение электронасосов

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Авария на линиях электроснабжения стала причиной полной приостановки водоснабжения жителей города Ейска в Краснодарском крае, причину устанавливают специалисты, сообщается в Telegram-канале Ейского района.

"Сегодня в Ейске произошла авария на двух линиях электроснабжения. Без водоснабжения, из-за отключения электронасосов, остался весь город Ейск. Как только подача электроэнергии возобновится, и насосы вернутся в обычный режим работы, водоснабжение будет осуществляться в прежнем объеме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в части приостановки электроснабжения в зоне отключения находятся несколько многоквартирных домов, общее число не уточняется, а также социальный объект, специалисты устанавливают причину аварии, потребители будут переведены на работающие линии.