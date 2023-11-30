В Смоленской области двух жителей обвинили в бандитизме и убийствах

Их арестовали

ТАСС, 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Смоленской области, которые создали в 90-е годы вооруженную банду. Обвиняемые в преступлениях, совершенных в 1998 году и 2003 году, в том числе убийствах, взяты под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следователями СК России по Смоленской области предъявлено обвинение двум местным жителям в бандитизме и убийствах, совершенных в 1998 и 2003 годах", - говорится в сообщении.

Не позднее 1990 года в Смоленской области двое мужчин, а также иные лица создали вооруженную группу для нападения на граждан и организации. Один из обвиняемых поджег торговый павильон в поселке Гедеоновка и избил свидетелей. Пострадавшими оказались отец и сын, их доставили в больницу, где отец умер через четыре дня. Второй фигурант дела в 2003 году убил участника противодействующей группировки на глазах у спутницы, она не пострадала.

"В результате планомерной работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователями регионального управления СК РФ, а также криминалистами ГУК (Криминалистического центра) СК России при взаимодействии с сотрудниками ГУУР и УУР МВД России получены сведения о причастности к участию в банде двух жителей Смоленска и совершения ими ряда преступлений. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 209, 105 УК РФ (бандитизм; убийство), по ходатайству следователя судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.