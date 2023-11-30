Блогер Хилми Форкс признал вину в распространении порнографии

Его адвокат Константин Ерохин опроверг информацию о задержании своего подзащитного

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Блогер Хилми Форкс (Хилми Олейник) признал вину в распространении порнографических материалов через интернет. Об этом ТАСС рассказал его адвокат Константин Ерохин.

"Мой подзащитный Форкс признал вину, сотрудничал со следствием, более того, он участвовал в перечислении средств благотворительным организациями, которые занимаются вопросами нравственности. К моменту подачи заявления о преступлении Telegram-канал Форкса, к которому были вопросы в связи с распространением порноматериалов, был удален", - рассказал защитник.

Он также прокомментировал сведения, распространенные в Telegram-каналах, о задержании своего подзащитного. "Дело в отношении Форкса было возбуждено еще летом нынешнего года. И сразу после его возбуждения он был задержан, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. Сегодня его никто не задерживал", - сказал адвокат.

По словам Ерохина, расследование дела блогера сейчас завершено, стороны уже ознакомились с его материалами, и вскоре дело передадут в суд для рассмотрения. "Учитывая все обстоятельства, мы рассчитываем добиться максимально мягкого наказания для моего клиента", - отметил защитник.

В отношении Форкса возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием СМИ или интернета). По этой норме закона предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.