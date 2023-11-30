В Москве в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько авто

Движение осуществляется по двум полосам из пяти

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) затруднено в районе аварии с несколькими машинами в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне ТТК на выезде из Лефортовского тоннеля столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение осуществляется по двум полосам из пяти - рекомендуем объезжать данный участок", - говорится в публикации.