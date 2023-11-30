В Красноярске нашли живой пропавшую два дня назад 15-летнюю девочку

Она пропала 28 ноября после того, как ушла с работы своей матери

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Девочку, пропавшую в Красноярске два дня назад, нашли. Жизни подростка ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Пропавшая девочка найдена сотрудниками уголовного розыска. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. <…> Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

28 ноября 15-летняя девочка пропала после того, как ушла с работы своей матери. Женщина обратилась в полиции не сразу, так как дочь сказала, что будет ночевать у подруги. Однако оказалось, что к подруге она не приходила, а утром не появилась в школе. По данным полиции, девочка раньше из дома не уходила, в поле зрения полиции семья не попадала.