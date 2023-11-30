В Калужской области по факту пропажи школьницы возбудили дело

Ребенка в куртке золотистого цвета и черным рюкзаком ищут поисковики и полиция

КАЛУГА, 30 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Калужской области после того, как восьмилетняя девочка не вернулась домой, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки. 29 ноября 2023 года вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже в Козельске восьмилетней [девочки]", - говорится в сообщении.

Поиски ребенка ведут сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт". Прокурор Калужской области Константин Жиляков контролирует работу ведомств и расследование дела.

Отмечается, что девочка нормального телосложения, ростом 132 см, с русыми волосами и карими глазами была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги. С собой у нее черный рюкзак.