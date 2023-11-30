Прокуратура обжаловала приговор осужденному на шесть лет Виктору Батурину

Бизнесмена осудили за попытку мошенничества

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Гособвинение подало апелляционное представление на приговор бизнесмену Виктору Батурину, осужденному на шесть лет колонии за попытку мошенничества. Об этом ТАСС стало известно из судебной базы Симоновского суда Москвы.

"Зарегистрировано апелляционное представление", - указано в базе.

14 ноября суд признал Батурина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ), и приговорил к шести годам колонии и 500 тыс. рублей штрафа. По обвинению в фальсификации суд освободил Батурина от наказания в связи с истечением срока давности совершения преступления.

Уголовное дело связано с событиями 2011 года, когда бизнесмен из-за акций "Интеко" судился со своей сестрой Еленой Батуриной. По словам адвоката Игоря Шабанова, Батурин свою вину не признал.

О задержании Батурина стало известно 1 июля 2021 года. Обвинение квалифицировало как попытку мошенничества то, что он обратился в арбитражный суд с иском о возврате ему прав на долю в "Интеко" и представил договор с сестрой, который ее представители назвали поддельным. Речь шла о 25% акций строительной компании "Интеко".

Это не первое уголовное дело в отношении Батурина. В 2011 году Пресненский суд Москвы признал его виновным по делу о мошенничестве при продаже недвижимости в центре Москвы и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Позже в его отношении возбудили дело о покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей "Интеко-агро" и "Интеко" предпринимателю из Великобритании. 26 июля 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы. 22 января 2016 года Верховным судом Калмыкии бизнесмен был освобожден из колонии досрочно, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.