На юге Украины ТЭЦ получила повреждения

О какой именно области идет речь, не уточняется

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) получила повреждения в одном из южных регионов Украины. Об этом сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Ночью <...> была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. О какой именно области идет речь, не уточняется.

По данным компании, имеющейся генерации электроэнергии пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых потребителей, но в пиковые часы в системе возможен дефицит. Вследствие непогоды и по иным причинам без света на сегодняшний день остались 633 населенных пункта на всей территории страны, уточнили в "Укрэнерго".

В среду Министерство энергетики Украины информировало, что свет отсутствовал более чем в 800 населенных пунктов.