Суд оставил в СИЗО обвиняемых в оправдании терроризма Беркович и Петрийчук

Они будут находиться под стражей до 10 января

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Беркович Евгении Борисовне и Петрийчук Светлане Александровне", - сказали в суде.

2 ноября Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до 10 января.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Причиной этого стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю. Вину они не признают.