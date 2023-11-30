Полиция задержала поджигателя администрации курганского села

Он также украл конфеты и пачку сигарет, принадлежащих одному из работников сельсовета

ТАСС, 30 ноября. Полиция задержала 18-летнего поджигателя здания сельского совета в одном из населенных пунктов Шадринского округа в Курганской области. Злоумышленник проник в здание для кражи предназначенных для ремонта водоснабжения денег, устроил пожар и сбежал, сообщили в УМВД по региону.

"В одном из населенных пунктов Шадринского округа произошло возгорание в помещении здания сельского совета. Установлено, что к поджогу причастен неработающий 18-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). В содеянном молодой человек сознался, фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что молодой человек знал, что в помещении администрации хранятся деньги для ремонта водоснабжения, незаконно проник в здание и поджег лист бумаги для освещения помещения. В результате лист упал, и огонь перекинулся на документы. "Гражданин в панике покинул место происшествия, при этом злоумышленник совершил кражу конфет и пачки сигарет, принадлежащих работнику сельского совета. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается, был ли поджог умышленным, либо, как утверждает подозреваемый, возгорание произошло случайно", - рассказали в ведомстве.