В Москве задержали владельцев Telegram-каналов, вымогавших деньги у силовиков и политиков

В криминальной схеме были задействованы около 20 человек

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли деятельность группы руководителей крупных столичных PR-агентств и их партнеров, которые через принадлежащие им Telegram-каналы требовали с политиков, бизнесменов и силовиков деньги за удаление клеветы о них. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленники в сети принадлежащих им популярных Telegram-каналов публиковали клеветнические сведения о политиках, бизнесменах и представителях силовых ведомств. За удаление этой информации из медиапространства и отказ от ее дальнейшего тиражирования они требовали передать денежные средства в особо крупном размере", - сказала она.

В МВД добавили, что в ходе обысков полицейские изъяли носители информации со сведениями о размещенных негативных публикациях и отчетами о полученной прибыли. "По имеющейся информации, в криминальной схеме были задействованы около 20 человек. Роль каждого из них устанавливается", - добавила представитель ведомства. Двое руководителей PR-агентств арестованы.