На Алтае подросток насмерть сбил ковшом трактора двухлетнюю сестру

Возбудили уголовное дело

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Подросток насмерть сбил ковшом трактора двухлетнюю сестру в селе Долинка Благовещенского района Алтайского края. Об этом ТАСС сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.

"Во дворе частного дома в Благовещенском районе обнаружено тело двухлетней девочки. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате травмы от ковша трактора, собиравшего мусор на территории участка", - сообщила она, отметив, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По данным Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, за рулем трактора находился 15-летний брат погибшей девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).