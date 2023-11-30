Мужчина получил пожизненный срок за попытку изнасилования и убийство во Ржеве

Преступление было совершено более 20 лет назад

ТАСС, 30 ноября. Суд признал уроженца Тверской области виновным в покушении на изнасилование и убийстве 17-летней девушки в городе Ржеве, мужчину приговорили к пожизненному сроку. Преступление было совершено более 20 лет назад, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Вынесен пожизненный приговор уроженцу Тверской области, признанному виновным в совершении в 2002 году ряда преступлений против жизни и половой свободы", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 2 апреля 2002 года мужчина, находясь на территории города Ржева, увидел ранее незнакомую ему 17-летнюю местную жительницу, которую под угрозой применения насилия завел в безлюдное место. Там злоумышленник нанес потерпевшей не менее девяти ударов руками по лицу и туловищу, после чего пытался изнасиловать девушку. "Затем подсудимый совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера, после чего с целью скрыть совершенные преступления задушил девушку", - пояснили в пресс-службе.

Пожизненный срок он будет отбывать в колонии особого режима.