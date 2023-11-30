Похитители школьницы в Калужской области требуют у ее матери выкуп

Сумма выкупа, по данным регионального управления МВД, составила 1,5 млн рублей в криптовалюте

КАЛУГА, 30 ноября. /ТАСС/. Похитители восьмилетней девочки из Козельска Калужской области требуют выкуп у ее матери в размере 1,5 млн рублей в криптовалюте. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.

"Полиция разыскивает пропавшую 8-летнюю девочку <...> из Козельского района Калужской области. Накануне девочка не вернулась из школы, а маме в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь", - говорится в сообщении.

Мать девочки рассказала журналистам, что ей пришло сообщение на телефон о похищении дочери. За девочку потребовали выкуп в 1,5 млн рублей в криптовалюте.

Ранее следственное управление СК РФ по Калужской области сообщило, что возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетней девочки, о пропаже стало известно в среду. В поисках школьницы принимают участие следователи и отряд "Лиза Алерт".