В суд поступило дело обвиняемого в распространении порнографии блогера Хилми Форкса

В ближайшее время он предстанет перед судом

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Прокурор вручил блогеру Хилми Форксу копию обвинительного заключения, в ближайшее время он предстанет перед судом.

"Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего Олейника Хильми. Он обвиняется по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических-материалов в сети Интернет)", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2022 года блогер снял на мобильный телефон порнографическое видео со своим участием и разместил его в интернете в публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц. "Прокурор вручил фигуранту копию обвинительного заключения. В ближайшие время направит уголовное дело в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что следствие закончено, а уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, уже направлено в суд для рассмотрения по существу. В какой суд поступило дело, пока не уточняется. Как сообщил в четверг адвокат Константин Ерохин, блогер признал вину в распространении порнографических материалов. Ему грозит до шести лет лишения свободы.