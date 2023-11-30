В Подмосковье признали виновными пятерых мужчин, убивших владельца коттеджа

Подсудимым назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 23 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пятеро мужчин признаны виновными в разбойном нападении на коттедж и убийстве его владельца в Истре. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по Московской области.

"Собранные следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора пяти мужчинам. В зависимости от роли и степени участия каждого они признаны виновными в разбойном нападении, убийстве, а также в совершении других преступлений", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что 21 октября 2020 года в деревне Ефимоново городского округа Истра подсудимые, используя маски и вооружившись огнестрельным оружием, проникли на придомовую территорию загородного дома 65-летнего москвича. Увидев неизвестных, мужчина стал стрелять в их сторону из травматического пистолета. В ответ двое из нападавших выстрелили в потерпевшего из ружья и пистолета, дважды ранив его в живот. Хозяин загородного дома умер на месте.

Позже подозреваемые были задержаны и доставлены к следователю.

Также установлено, что в 2018 году подсудимые уже совершали разбойное нападение на загородный дом потерпевшего, а в 2019 году совершили кражу денег из его домовладения.

"Приговором суда всем соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 23 до 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - заключили в СК.