В Забайкалье возбудили уголовное дело из-за признаков истязания детей в детском саду

Руководитель регионального управления СК РФ Алексей Вольный будет контролировать ход расследования

ЧИТА, 30 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту признаков истязания воспитанников детского сада в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.

"30 ноября 2023 года в средствах массовой информации опубликованы данные о том, что в детском саду в Чите воспитатель применяет недопустимые методы воспитания к малолетним детям. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье об истязании двух и более несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они допросят руководство детского сада, а также родителей, чьи дети посещают учреждение. Руководитель регионального управления СК РФ Алексей Вольный будет контролировать ход расследования.