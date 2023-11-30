В Вологодской области из-за аварии без тепла остались 150 жителей села

Коммунальная авария также затронула дом престарелых и административные здания

ТАСС, 30 ноября. Авария на теплосетях в селе Шуйское Междуреченского округа Вологодской области произошла несколько дней назад, однако без тепла до сих пор остаются 150 жителей, дом престарелых и административные здания. Начата проверка, сообщило следственное управление СК РФ по области.

"Следствием начата процессуальная проверка по информации о нарушении прав жителей села Шуйское в результате коммунальной аварии на теплосетях. По имеющейся информации, в селе Шуйское Междуреченского округа на сетях теплоснабжения несколько дней назад произошла авария, в результате которой без тепла в квартирах остались пять жилых домов, в которых проживает 150 человек, административные здания и дом престарелых. До настоящего времени теплоснабжение не восстановлено", - говорится в сообщении.

Вологодскому межрайонному следственному отделу поручено провести проверку и дать правовую оценку действиям или бездействию конкретных должностных лиц.

Как сообщил глава Междуреченского округа Александр Титов, авария произошла из-за сильно изношенных теплосетей. Работы затянулись, произошло завоздушивание систем отопления. Специалисты МУП "Коммуникации" завершили ремонтно-восстановительные работы на участке теплотрассы в селе. Шуйское. В настоящее время теплосеть проходит гидравлические испытания на герметичность. После проверки тепло начнет подаваться в дома", - сообщил Турьев.