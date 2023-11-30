Сумма ущерба от шторма в Крыму выросла почти до 40 млрд рублей

Председатель государственного совета региона Владимир Константинов ранее сообщал об 1,3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Предварительная сумма ущерба от штормового ветра в Республике Крым достигла 39,7 млрд рублей, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"На данное время ущерб по Республике Крым предварительный составляет порядка 39,7 млрд рублей. Работы продолжаются, сил и средств достаточно", - сказал Садаклиев.

Ранее председатель государственного совета региона Владимир Константинов сообщил об ущербе на 1,3 млрд рублей.

Без электроснабжения, по словам министра, остаются порядка 10,3 тыс. жителей, в 42 населенных пунктах по-прежнему частично прервано водоснабжение. Из 159 подтопленных домовладений от воды освобождено около 50 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 38 дач и 83 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся более 50 человек.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, Запорожскую и Херсонскую области, ДНР, ЛНР. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

На 1-3 декабря в Крыму снова объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 м/с.