Администратора Telegram-канала осудили на 2,5 года за вымогательство у директора Ростеха

Анатолий Спирин вымогал у Василия Бровко 150 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил администратора Telegram-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина к 2,5 года колонии за вымогательство 150 тыс. рублей у директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех". Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Спирина по ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года и шесть месяцев в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

Потерпевшим по делу проходит директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко, у которого Спирин вымогал 150 тыс. рублей.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщали, что Спирин оказался одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве, который вместе с двумя другими задержанными публиковал фейки о высокопоставленных лицах и бизнесменах, а затем требовал деньги за их удаление. Спирин в суде признал вину и попросил прощения у потерпевшего. Его дело было выделено в отдельное производство.