Суд в РФ впервые начал рассматривать в общем порядке дело с онлайн-участием подсудимых

По данным следствия, Владислав Деминский и Денис Жданов заключили 258 договоров купли-продажи ценных бумаг, похитив биржевые облигации на общую сумму 272 млн рублей

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство подсудимых, находящихся под домашним арестом в Краснодаре, о рассмотрении их уголовного дела в общем порядке с применением видео-конференц-связи, и провел первое заседание, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края. Это первая подобная практика в России.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга провел первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Владислава Деминского и Дениса Жданова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Подсудимые находятся под домашним арестом в Краснодаре и заявили ходатайство о рассмотрении дела в режиме онлайн. Суд ходатайство удовлетворил", - говорится в сообщении.

Фактически подсудимые будут участвовать в заседании, находясь в Прикубанском районном суде Краснодара. В ходе прошедшего судебного заседания приступили к оглашению обвинительного заключения.

Следствие полагает, что фигуранты заключили 258 договоров купли-продажи ценных бумаг, похитив биржевые облигации на общую сумму 272 млн рублей. Речь идет о деятельности ПАО "Дэникомо групп", директором которой был Жданов.