В Югре более 900 домов остались без электроэнергии из-за отключения подстанции

Для ликвидации последствий аварии и восстановления электроснабжения задействованы все необходимые ресурсы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 900 домов, а также 12 социально значимых объектов, в том числе детские сады, в Югорске Ханты-Мансийского автономного округа остались без электроэнергии из-за отключения одной из центральных подстанций во время устранения сбоя электроснабжения. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города Югорска.

Ночью в городе произошла авария на сетях электроснабжения, бригадой, устраняющей аварию, было найдено повреждение на 934-й трансформаторной подстанции, которое оставило без электричества 183 дома. Позднее количество домов, оставшихся без электроэнергии, возросло до 918.

"В связи с отключением одной из центральных электрических подстанций на данный момент в городе без электроэнергии находятся 918 домов (из них 23 многоквартирных), 12 социально значимых объектов. Все детские сады обеспечены теплом. Без электроэнергии 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й микрорайоны, частично 16-й", - говорится в сообщении.

В администрации города прошло заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) с участием всех служб оперативного реагирования. Для ликвидации последствий аварии и восстановления электроснабжения задействованы все необходимые ресурсы.

Также в администрации уточнили, что работает пункт временного пребывания (ПВР) в центре культуры "Югра-презент", жителям будет предоставлено питание и спальные места.