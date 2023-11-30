Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в центре Екатеринбурга

По данным СМИ, в результате ЧП один человек получил ранение из травматического пистолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента со стрельбой в центре Екатеринбурга. Эту информацию подтвердили в пресс-службе городского ГУ МВД.

"Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1 Кировского района. На место выехали сотрудники ОВД. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции, отвечая на вопрос ТАСС о происшествии.

Ранее в средствах массовой информации сообщили, что мужчина получил ранение из травматического пистолета в голову.