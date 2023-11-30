В ДНР боевика "Азова" приговорили к 24 годам колонии за убийство женщины

По версии следствия, в марте 2022 года осужденный расстрелял из автомата идущую мимо мирную жительницу

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) приговорен судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к 24 годам колонии строгого режима за убийство женщины в Мариуполе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего дальномерщика зенитной установки зенитного ракетного дивизиона отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Максима Рожевецкого. Он признан виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Рожевецкого к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что преступление было совершено в марте 2022 года вблизи боевой позиции, которую боевики оборудовали на лестничном марше многоквартирного дома по проспекту Металлургов в Мариуполе. Осужденный расстрелял из автомата идущую мимо женщину. От полученных ранений она скончалась на месте.