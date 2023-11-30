Директора "КурортТоргСервис" в Крыму обвиняют во взятке при проведении аукциона

Фигурант потребовал взятку в 700 тыс. рублей от двух бизнесменов за помощь в победе на аукционе по аренде нежилого помещения в Евпатории под магазин

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Директор "КурортТоргСервис" в Евпатории арестован по делу о взятке при проведении аукциона по аренде помещения в Крыму, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

"Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении директора МУП "КурортТоргСервис" городского округа Евпатории, обвиняемого в получении взятки в крупном размере через посредника за незаконные действия (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигурант потребовал взятку в 700 тыс. рублей от двух бизнесменов за помощь в победе на аукционе по аренде нежилого помещения в Евпатории под магазин. После получения части денег он был задержан оперативниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.