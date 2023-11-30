Сайт Freelancer.com оштрафовали на 3 млн рублей

Причиной стал повторный отказ локализовать в РФ персональные данные российских пользователей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мировой суд Москвы оштрафовал на 3 млн рублей австралийскую компанию Freelancer International из-за повторного отказа локализовать в РФ персональные данные российских пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Компания Freelancer International признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей", - сказали в суде.

Наказание за это правонарушение предусматривает штраф до 18 млн рублей.