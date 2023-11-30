В Петербурге арестовали двух следователей МВД по обвинению во взятке на 8 млн рублей

Суд избрал стражу по 28 января 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Октябрьский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до конца января двух следователей ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, которых обвиняют в получении взятки в размере 8 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал стражу по 28 января 2024 года", - говорится в сообщении.

На тот же срок отправится в изолятор вторая фигурантка Александра Зайцева. Как уточняют в пресс-службе судов, Шиховцов до недавнего времени занимал должность начальника 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности в Главном следственном управлении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а Зайцева была его подчиненной - следователем по особо важным делам о преступлениях экономической направленности, а также в сфере агропромышленного и топливно-энергетического комплексов.

В среду ТАСС сообщал о проведении обысков по местам жительства обоих обвиняемых. По данным правоохранителей, в ноябре соучастники в целях личного обогащения потребовали взятку у местной жительницы, которая проходит свидетельницей по уголовному делу об особо крупной растрате - его расследовала Зайцева. В случае отказа женщине грозили привлечением к уголовной ответственности. Для получения взятки следователи привлекли в качестве посредников двух своих знакомых.

В рамках оперативного эксперимента 24 ноября при передаче муляжа наличных денег задержали сначала посредников, а позже - Шиховцова, в руки которого в итоге попала взятка. От дачи показаний тот отказался.