В Норильске задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек

Им оказался мужчина 1992 года рождения

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух человек в Норильске на севере Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 года рождения. Во время обысков по месту его жительства оперативниками были обнаружены и изъяты ножи, одежда, в которой он, предположительно, был в момент нападения. В настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сообщили в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (по ч. 2 ст. 111 УК РФ).

В ночь на четверг в Талнахе (район Норильска) были совершены нападения на 45-летнего мужчину и женщину 1958 года рождения. Обоим были нанесены колото-резаные раны. Пострадавшие были госпитализированы. По информации полиции, жертвы нападений не были знакомы друг с другом.