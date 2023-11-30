В Дагестане бетономешалка обрушила мост

В отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Бетономешалка разрушила автомобильный и пешеходный мост в махачкалинском поселке Шамхал-Термен в Дагестане и провалилась в канал, сообщает пресс-служба ФГБУ "Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Дагестану".

"В результате перегруза сломался мостовой переход через канал имени Октябрьской революции в районе поселка Шамхал-Термен. Объект был построен при содействии жителей этого населенного пункта для перехода людей и легковых автомобилей. Проезд большегрузного транспорта запрещен, об этом предупреждает соответствующий дорожный знак", - говорится в сообщении.

В отношении виновного будет возбуждено дело об административном правонарушении.

Канал имени Октябрьской революции пересекает весь поселок Шамхал-Термен, разделяя промышленную часть поселка и жилую. Проезд через канал в черте города возможен по двум мостам. Канал небольшой, поэтому машина не утонула, а кабина водителя осталась над водой. О состоянии водителя или других пострадавших не сообщается.

Как сообщили ТАСС в МВД по Дагестану, в настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.