В Саратовской области возбудили дело на мужчин, предложивших 190 млн рублей таможеннику

Сотрудника попросили посодействовать в беспрепятственном въезде в Россию через пункт пропуска "Озинки" грузовиков, перевозящих товары с нарушением законодательства, в том числе немаркированные

САРАТОВ, 30 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали подозреваемых в даче взятки сотруднику саратовской таможни, возбуждено уголовное дело. Общая сумма взятки должна была превысить 190 млн рублей, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

"Сотрудниками отделения по противодействию коррупции саратовской таможни в ходе совместных мероприятий с УФСБ по Саратовской области была задержана группа лиц в момент передачи части денежных средств - 1,8 тыс. долларов США (158 тыс. рублей в эквиваленте). Общая сумма "вознаграждения" должна была превысить 190 млн рублей", - говорится в сообщении.

Незаконное вознаграждение было предложено сотруднику отделения по противодействию коррупции саратовской таможни. Его попросили посодействовать в беспрепятственном въезде в Россию через пункт пропуска "Озинки" грузовиков, перевозящих товары с нарушением законодательства, в том числе немаркированные.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, фигурантами стали двое местных жителей.