Развожаев поручил восстановить электроснабжение в Севастополе к полуночи

Глава города отметил, что практически завершены работы по восстановлению газоснабжения, специалистам осталось устранить нарушение в одном частном доме

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил восстановить электроснабжение, нарушенное штормом, до полуночи, в настоящее время без света в городе остаются 50 домов. Об этом он сообщил в прямом эфире Севастопольского телевидения.

"Очень много именно линий кабельных и электрических было повреждено штормом. На утро было 128 домов, сейчас осталось 50 домов, где еще не восстановлено электроснабжение, все сегодня задействованы силы максимально, поставлена задача, чтобы до нуля часов электроснабжение полностью было восстановлено", - сказал Развожаев.

Глава города отметил, что практически завершены работы по восстановлению газоснабжения, специалистам осталось устранить нарушение в одном частном доме. В Севастополе также продолжается уборка мусора, упавших веток.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.