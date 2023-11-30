На севере Красноярского края сняли режим ЧС, введенный летом из-за подтопления жилых домов

На ликвидацию подтопления выделено более 43 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Режим ЧС, введенный в июле на севере Красноярского края в Богучанском районе из-за подтопления около 200 домов подземными водами, сняли. Об этом сообщает единая дежурная диспетчерская служба района.

"30 ноября в 20:00 (16:00 мск) отменен режим функционирования "чрезвычайная ситуация" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Богучанского района, введенный <...> 31 июля 2023 года", - говорится в сообщении.

В конце июля 2023 года в селе Богучаны на севере Красноярского края был введен режим ЧС из-за подтопления 189 домов подземными водами. В августе количество подтопленных домов достигло 204. Площадь подтопления подземными водами составила около 80 га. При этом с подобными природными катаклизмами в Красноярском крае ранее не сталкивались.

На ликвидацию подтопления в Богучанах выделено более 43 млн рублей. По данным администрации района, эти средства были необходимы для восстановления системы ливневых каналов, откачку воды по водосбросному коллектору за пределы подтопляемой зоны и другие необходимые мероприятия.