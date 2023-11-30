В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Николаевской и Харьковской областях

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в двух областях на юге и востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Предупреждения действовали в Николаевской и Харьковской областях. Позднее тревогу отменили.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, в среднем она длилась от получаса до часа.

В новость внесены изменения (20:15 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.