СК возбудил дело по факту стрельбы в Екатеринбурге

В результате инцидента пострадал один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту стрельбы в Екатеринбурге, в результате которой пострадал студент Уральского федерального университета. Мужчина получил ранение лица и был доставлен в больницу, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

"Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство студента одного из высших учебных заведений. Вечером 30 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение о конфликте между студентом одного из высших учебных заведений и группой неустановленных лиц, в ходе которого было применено, по предварительным данным, травматическое оружие. В результате стрельбы студенту причинено ранение лица, пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. <…> По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, пострадавшим оказался местный житель 2001 года рождения.

"В момент ЧП он находился в трамвае, который двигался в сторону вуза. По предварительным данным, в салоне общественного транспорта между студентом и группой молодых людей произошел конфликт, мотив которого сейчас устанавливается. Мирно урегулировать ссору пассажиры не смогли, один из парней выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел в область щеки пострадавшего. Потерпевший выбежал на остановке и сразу отправился в здание УрФУ за помощью", - сообщил Горелых, уточнив, что медиков вызвала вахтер.