Более 60 тыс. абонентов Запорожской области остались без электричества

Как уточнил глава региона Евгений Балицкий, подачу электричества полностью возобновят до 1 декабря

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Авария отключила тяговую подстанцию в Запорожской области, более 60 тыс. абонентов в регионе остались без электричества. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Около 19:00 произошло аварийное отключение на тяговой электроподстанции "Федоровка". Без электроснабжения остались 62 тысячи абонентов в городе Энергодаре, в Михайловском, Васильевском, Каменско-Днепровском районах", - написал в Telegram-канале Балицкий.

Глава региона уточнил, что подача электричества будет полностью возобновлена до 1 декабря.