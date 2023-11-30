В Ростове-на-Дону загорелся рынок

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Площадь пожара, охватившего рынок "Темерник" в Ростове-на-Дону, выросла с 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. м", - сказали в пресс-службе. Ранее торговые павильоны горели на площади 1 тыс. кв. м.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что сведения о пожаре поступили в 20:39 мск. Там также добавили, что группировка на месте ЧП выросла до 113 человек и 33 единиц техники.

Источник в оперативных службах ранее сообщил, что пожару присвоен третий ранг.

"Темерник"- неофициальное название рынка "Восточный", его площадь занимает 40 тыс. кв. м, там располагают более 4 тыс. торговых мест.

В новость были внесены изменения (22:01 мск) - меняется площадь пожара.