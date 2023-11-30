На месте пожара на донецкой АЗС обнаружили следы взрывоопасного предмета

В горловской городской администрации сообщили, что обломки изучают сотрудники МЧС

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Следы взрывоопасного предмета (ВОП) были обнаружены на месте взрыва на заправке в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"По сгоревшей сегодня заправке в Горловке. Уже доказано, что это не просто пожар. Были обнаружены следы ВОП", - написал в Telegram-канале мэр.

Как сообщили ТАСС в горловской городской администрации, обломки изучают сотрудники МЧС. Причины будут ясны в ближайшее время.

Ранее в администрации Горловки сообщили ТАСС о взрыве на одной из автозаправочных станций города, в результате которого уничтожен легковой автомобиль, две цистерны с топливом и административное здание.