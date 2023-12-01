Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади 4 тыс. кв. м

К ликвидации возгорания привлекли 113 человек и 33 единицы техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Крупный пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону локализован на площади 4 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Объявлена локализация [пожара на рынке]", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м.

Как сообщал ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Владимир Завер, пострадавших в ходе крупного пожара на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону нет, сил и средств для тушения достаточно.

Сообщение о пожаре на улице Миронова в Ростове-на-Дону поступило в 20:39 мск в четверг. По информации ГУ МЧС по региону, на территории рынка "Темерник" загорелись торговые вещевые павильоны. Тушение осложняли плотная застройка и быстрое распространение огня. К ликвидации возгорания привлечено 113 человек и 33 единицы техники.

По информации ГУ МВД России по Ростовской области, в район рынка в Первомайском районе были направлены наряды полиции и ДПС. Перекрыты подъезды к рынку на улицах Лелюшенко и Миронова, с другой стороны рынка ограничено движение по переулку Днепровскому и улице Каскадной. На месте работает семь экипажей ДПС. Сотрудники Росгвардии обеспечивают работу спасателей и безопасность людей.