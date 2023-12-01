В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку Boeing-737

Самолет выполнял рейс из Москвы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Южно-Сахалинска утром аварийно приземлился самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс из Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Утром 1 декабря в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшее из Москвы", - указано в сообщении.

Уточняется, что в 09:34 (01:34 мск) самолет приземлился в аэропорту. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, обратный рейс до Москвы, который должен был вылететь в 11:50 (03:34 мск), задержан до 17:00 (09:34 мск).

Позже в аэропорту Южно-Сахалинска журналистам уточнили, что на борту самолета находились 14 членов экипажа и 408 пассажиров. Посадка совершена благополучно. "Воздушное судно самостоятельно освободило ИВПП (искусственная взлетно-посадочная полоса) по рулежной дорожке, далее было отбуксировано на стоянку. При осмотре специалистами выявлена техническая причина, она устраняется", - рассказали в аэропорту.