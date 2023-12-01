В Приамурье местного жителя осудят за незаконное хранение драгметалла на 4,4 млн рублей

При досмотре автомобиля мужчины полицейские обнаружили более 700 г золота и свыше 5 г серебра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Житель Амурской области пойдет под суд за незаконное хранение более 700 г сплава из золота и серебра на общую сумму порядка 4,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по региону.

"Следственным отделом МО МВД России "Зейский" окончено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконное хранение драгоценных металлов в крупном размере). Собранные следователем материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В сентябре на 1 км дороги Зея - Поярковский полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился житель Зеи. При досмотре салона машины полицейские обнаружили пакет со стеклянной банкой и полимерным флаконом, наполненные частицами драгоценного сплава из более 700 г золота и свыше 5 г серебра. Общая стоимость изъятого составила порядка 4,4 млн рублей.

Со слов обвиняемого, пакет с самородным золотом он нашел на берегу реки Пикан (Зейский район) и решил оставить себе. В машине перевозил в город Зея, чтобы спрятать.

С обвиняемого взяли подписку о невыезде. Свою вину он полностью признал и активно сотрудничал со следствием.