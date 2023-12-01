В регионах Сибири отменили рейсы междугородних автобусов из-за гололеда

Речь идет о Кузбассе и юго-западе Красноярского края

ТАСС, 1 декабря. Рейсы пассажирских междугородних и межмуниципальных автобусов отменены в Новокузнецке, Прокопьевске и Киселевске в Кузбассе и в Шарыпове на юго-западе Красноярского края из-за сильного гололеда. Об этом сообщают главы городов.

"В связи с погодными условиями, сложившимися 1 декабря 2023 года (гололед по всей области), выпуск автобусов межмуниципального и межгородского сообщения запрещен до особого распоряжения", - написал в своем Telegram-канале глава Киселевского городского округа Кирилл Балаганский.

Также из-за гололедицы приостановлено движение междугородних и пригородных пассажирских автобусных маршрутов в Прокопьевске.

В городе Шарыпово Красноярского края утром 1 декабря времено отменили движение междугородних и межмуниципальных рейсов до улучшения дорожных условий. "В связи с погодными условиями и прошедшими в течение ночи осадками на дорогах города образовалась сильная гололедица. <...> В настоящий момент сотрудники дорожных служб осуществляют срочную подсыпку дорожного полотна", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы Шарыпова Вадима Хохлова.

По данным Госавтоинспекции Томской области, на автомобильной дороге Томск - Мариинск ограничено движение большегрузных транспортных средств и автобусов. "На указанной автодороге осуществляются работы по приведению проезжей части в нормативное состояние", - рассказали в ведомстве.

В свою очередь в Гидрометцентре сообщили о резком потеплении в регионах Сибири. Дневная температура на юго-западе Красноярского края составит плюс 2 градуса, в Новокузнецке днем будет до плюс 1 градуса. Также синоптики обещают 1 декабря снег с дождем и ветер до 4 м/с.