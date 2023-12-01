Два рейса из Улан-Удэ задержали почти на 10 часов из-за снегопада

Самолеты должны были вылететь в Новосибирск и Владивосток

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Вылет двух самолетов из Улан-Удэ в Новосибирск и Владивосток задержали почти на 10 часов из-за снегопада в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту "Байкал".

Согласно табло аэропорта, самолет авиакомпании S7 должен был вылететь в Новосибирск 30 ноября в 22:55 (17:55 мск). Вылет рейса "Авроры" во Владивосток был запланирован на 23:55 (18:55 мск)

"Рейс Улан-Удэ - Новосибирск вылетел сегодня в 09:44 (04:44 мск). Рейс во Владивосток также задержался, вечером вчера не смогли они вылететь по метеоусловиям, был сильный снегопад", - сказали в кол-центре аэропорта.

Сейчас пассажиры второго рейса уже находятся в самолете и готовятся к вылету.