В Омской области арестовали афганцев, пытавшихся попасть через Россию в ЕС

Иностранцы днем 21 ноября пересекли пешком государственную границу между РФ и Казахстаном

ОМСК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Омской области заключил под стражу шестерых граждан Афганистана, которые незаконно пересекли границу между Россией и Казахстаном, сообщила объединенная пресс-служба омских судов. Иностранцы планировали добраться через территорию РФ до Евросоюза.

"Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел ходатайства дознавателя пограничного управления ФСБ России по Омской области об избрании меры пресечения шестерым гражданам Исламской Республики Афганистан, подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации). <…> Суд постановил избрать всем шестерым гражданам меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО города Омска", - говорится в сообщении.

Иностранцы возрастом от 19 лет до 31 года днем 21 ноября пересекли пешком государственную границу между Россией и Казахстаном. Они были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ. На территорию России иностранцы проникли с намерением попасть в страны Евросоюза, отмечается в материалах дела.