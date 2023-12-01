Самолет Новосибирск - Талакан вернули в аэропорт из-за технической неисправности

На борту находились 89 пассажиров, их отправят в Талакан резервным рейсом

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Новосибирска в поселок Талакан Амурской области, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности - борт отстранили от эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 08:00 местного времени (04:00 мск) эксплуатируемое авиакомпанией "ИрАэро" воздушное судно ("Суперджет-100"), выполнявшее регулярный рейс по маршруту Новосибирск - Талакан, в связи с технической неисправностью совершило возврат в международный аэропорт Новосибирск имени А. Покрышкина. В настоящее время борт отстранен от эксплуатации", - говорится в распространенном сообщении надзорного ведомства.

На борту находились 89 пассажиров. В пресс-службе новосибирского аэропорта Толмачево ТАСС уточнили, что пассажиров отправят в Талакан резервным рейсом, вылет которого запланирован на 12:45 (08:45 мск).