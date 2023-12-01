В Красноярском крае проверяют подозреваемого в ранениях двух жителей Норильска

В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Подозреваемый в нападениях с ножом на двух человек в Норильске на севере Красноярского края проверяется на причастность к еще одному эпизоду. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Подозреваемый в причинении тяжких телесных повреждений двоим гражданам в Норильске также проверяется на причастность к нанесению телесных повреждений мужчине 1960 года рождения, проживающему с ним в одном подъезде. Предварительно, так же, как и в двух случаях до этого, нападение было совершено без причины", - сообщили в ведомстве.

В ночь на четверг в Талнахе (район Норильска) были совершены нападения на 45-летнего мужчину и женщину 1958 года рождения. Обоим были нанесены колото-резаные раны. Пострадавшие были госпитализированы. По информации полиции, жертвы нападений не были знакомы друг с другом. В четверг вечером полицейские задержали подозреваемого в нападениях.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, с ним проводятся следственные действия, он начинает давать признательные показания. В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.