Красноярский суд приговорил военного к 12 годам колонии за дезертирство

По данным пресс-службы военного суда, рядовой Кеслер с ноября 2022 года по август 2023-го самовольно оставил воинскую часть, после чего дважды не прибывал на службу без уважительных причин, а затем и вовсе уклонился от ее прохождения

КРАСНОЯРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Красноярский гарнизонный военный суд приговорил рядового Кеслера к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Приговором Красноярского гарнизонного военного суда от 23 ноября 2023 года рядовой Кеслер был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3.1 ст. 337, двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 337, а также преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, общее наказание за которые составило 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, Кеслер проходил военную службу в одном из регионов центральной части России. "В период с ноября 2022 года по август 2023 года Кеслер самовольно оставил воинскую часть, после чего дважды не прибывал на службу, не имея на то уважительных причин, после чего вовсе решил уклониться от прохождения военной службы", - пояснили в пресс-службе.